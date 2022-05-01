ليبيا في الترتيب الرابع عربيا في ارتفاع معدل الجريمة

وضعت مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة، ليبيا في الترتيب الرابع عربيا، والعشرين عالميا، ضمن البلدان الأعلى في مستويات الجريمة المنظَّمة.

واعتمدت المؤسسة مؤشراتها في أحدث تقرير لها عن ليبيا على عوامل عدة، وأبرزها: الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، والجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية والنباتية، وتهريب البشر، وتجارة السلاح.

وبيّن التقرير، أنّ الجهات الإجرامية التي بنيت عليها الدراسة، مشابهة للمافيات والشبكات الإجرامية والجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات الأجنبية.