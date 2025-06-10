ليبيا في الصدارة.. تقدير عربي لدعمها العمال الفلسطينيين

تلقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، رسالة تهنئة من المدير العام للمنظمة العربية للعمل، السيد فايز المطيري، عبّر فيها عن تقديره لدور ليبيا الفاعل في دعم قرار منح دولة فلسطين صفة “دولة غير عضو بصفة مراقب” في منظمة العمل الدولية.

وبحسب الوزارة، جاء في الرسالة إشادة واضحة بالدور الذي لعبته ليبيا خلال أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، ولا سيما في دعمها لمطالب المجموعة العربية الرامية إلى تعزيز الحقوق المشروعة للعمال الفلسطينيين.

وأكد المدير العام أن هذا الإنجاز يعكس التزام ليبيا الثابت بالقضايا العربية العادلة، ويجسّد حضورها الفاعل داخل المحافل الدولية، مشيداً بجهود الوفد الليبي في تحقيق هذا التقدم الهام لصالح دولة فلسطين.

يذكر أن المنظمة العربية للعمل هي هيئة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تأسست بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات العمل والعمالة، وتسعى المنظمة إلى تطوير السياسات العمالية وتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في العالم العربي، بالإضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتلعب المنظمة دوراً مهماً في تمثيل الدول العربية في المحافل الدولية المتعلقة بالعمل، وتعمل على تبني المبادرات التي تعزز من حماية حقوق العمال وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تقوم بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية في المنطقة.