ليبيا في المرتبة الأولى عالميا في عدد وفيات حوادث المرور!

أعلن المجلس الأعلى للدولة، أن “ليبيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في نسبة وفيات حوادث المرور، بناء على التصنيف الدولي للسلامة المرورية”.

وبحسب المجلس، “فإن معدل الوفيات في ليبيا وصل إلى 73 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعيار العالمي الذي يبلغ 20 وفاة لكل 100 ألف نسمة فقط”.

وجاء إعلان المجلس خلال اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة السيد “سعيد ونيس” اجتماعًا، بحضور ممثلين عن الجمعية الليبية للسلامة المرورية وهم: رئيس الجمعية الليبية للسلامة المرورية الدكتور “أحمد محمد القاضي” ونائب رئيس الجمعية السيد “مطير جمعة الطريفي” ورئيس النشاط بالجمعية اللواء “سالم العكعاك” ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالجمعية السيد “زهير البحيري” بمقر ديوان المجلس.

وتمحورت بنود الاجتماع حول مناقشة توصيات الجلسة (99) للمجلس الخاصة بموضوع اللجوء والهجرة غير الشرعية مع لجنة الحقوق والحريات بالمجلس، إضافة إلى الاستماع إلى الجمعيه العربية للسلامة المرورية ومشاكل جودة الطرق العامة.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، “إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للطرق وتكثيف الحملات التوعوية، كما أكد على أهمية تشديد الرقابة وتطبيق قوانين المرور بصرامة للحد من الحوادث المميتة والحفاظ على أرواح المواطنين”.