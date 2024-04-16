ليبيا في «المرتبة 20» لأكثر الدول الملوثة جويا

أوضح الأستاذ في قسم علوم الأرض بجامعة بنغازي فارس فتحي، أن “ليبيا احتلت الترتيب 20 عالمياً، لأكثر الدول الملوثة في الهواء الجوي، حسب المنصة العالمية الخاصة بجودة الهواء (AirVisual Platform)”.

وتابع فتحي لصحيفة الأنباء الليبية: “إن هذا التصنيف يعتبر مؤشر خطير، وذلك بسبب عدم اهتمام الدولة الليبية بالغطاء النباتي الذي يعتبر عامل مهم جدا، لتنقية الهواء من الملوثات الجوية والغازات الضارة بالمناخ والصحة البشرية والموارد الحيوانية”.

وأشار إلى أنه من “أبرز الأسباب المؤثرة على تلوث الهواء أيضاً عدم الاهتمام بالتنمية المستدامة، فمن الناحية الصحية، ممكن أن يكون له تأثير على عموم السكان”.

وذكر “أنه من خلال مراقبة جودة الهواء في مدينة بنغازي والواحات، باستخدام المحطات الخاصة بمراقبة جودة الهواء الخارجي، بعد تركيب محطات مراقبة جودة الهواء الخارجي من شركة “IQAir”، تبين إن جودة الهواء خلال عام 2023 في ليبيا، (34.3 mg/m3) وهي غير صحية”.

يذكر أنه تم تركيب خمس محطات لمراقبة جودة الهواء الخارجي في فبراير العام الماضي 2023، من قبل شركة سويسرية هي الأكبر في العالم من حيث محطات قياس جودة الهواء وتغير المناخ، تم تسليمهم لمركز ليبيا للأبحاث وتغير المناخ، وتم تركيبهم في أماكن متفرقة حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، وكذلك حسب النشاطات البشرية، وأول محطتين تم تركيبهما في المنطقة الشرقية كانت في مدينتي بنغازي والبيضاء، والمحطتين التي تم تركيبهن في المنطقة الغربية كانت في طرابلس وزليتن، والمحطة الخامسة تم تركيبها في منطقة الواحات.