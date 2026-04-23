«ليبيا للاتصالات» تطلق عرضاً جديداً للإنترنت

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن إطلاق عرض ترويجي جديد مخصص لمشتركي خدمة الجيل الرابع 4G، تحت شعار “ثلاثة أيام… متعة بلا حدود”، بسعر 15 دينارًا ليبيًا فقط، وذلك ضمن سلسلة عروض تهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وينطلق العرض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، ويشمل جميع مشتركي خدمات الجيل الرابع، سواء عبر شرائح الهاتف المحمول أو أجهزة الماي فاي أو خدمة الإنترنت المنزلي، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من باقة موحدة تغطي مختلف الاستخدامات الرقمية.

وأوضحت الشركة أن هذا العرض يأتي في إطار خطتها لتقديم خيارات مرنة ومناسبة للمشتركين، خاصة خلال فترات الذروة الأسبوعية التي تشهد ارتفاعًا في معدلات استخدام الإنترنت.

وبيّنت أن تفعيل العرض يتم بشكل إلكتروني عبر تطبيق MY LTT، من خلال صندوق الهدايا داخل التطبيق، ما يتيح للمستخدمين الحصول على الباقة بسهولة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية أو مراجعة مراكز الخدمة.

وأكدت الشركة أن العرض متاح لفترة محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، داعية المشتركين إلى الاستفادة منه ضمن المدة الزمنية المحددة قبل انتهائه.

كما أشارت إلى أن خدمات الدعم والمبيعات متوفرة عبر مراكزها والوكلاء المعتمدين، إضافة إلى الموقع الرسمي للشركة الذي يوفر معلومات تفصيلية حول نقاط الخدمة.

وتشهد سوق الاتصالات في ليبيا تنافسًا متزايدًا بين الشركات العاملة في القطاع، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت، خصوصًا مع توسع الاعتماد على التطبيقات الرقمية، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الترفيهية عبر الشبكة.

وتلجأ الشركات إلى إطلاق عروض مؤقتة لتعزيز الاستخدام وزيادة التفاعل مع خدمات الجيل الرابع، الذي يُعد الأكثر انتشارًا في البلاد مقارنة بالأجيال السابقة.

وتأتي هذه العروض ضمن توجه عام لتحفيز الاستخدام المنزلي والشخصي للإنترنت، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتقديم باقات قصيرة المدى تتناسب مع طبيعة الاستهلاك المتغير خلال الأسبوع.