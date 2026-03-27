«ليبيا للاتصالات» تطلق عرضاً جديداً للإنترنت

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن إطلاق عرضها الجديد كليًا للمشتركين الجدد تحت اسم “العيلة+ 26″، والذي يوفر تجربة إنترنت متواصلة بلا حدود، مع مزايا إضافية تشمل الترفيه الرقمي والمحتوى الحصري.

ويتيح العرض للمشتركين تصفح الإنترنت، تحميل الملفات، وممارسة الألعاب أونلاين براحة كاملة لمدة شهر كامل بدون أي قيود، ضمن باقة إنفينيتي (Unlimited) الترحيبية.

كما يتضمن العرض هدية مجانية، وهي اشتراك مؤقت في منصة “شاهد VIP”، ما يتيح متابعة المسلسلات والأفلام بجودة عالية وبدون إعلانات. وتأتي كل هذه المميزات بسعر منافس يبلغ 365 دينارًا ليبيًا.

وأكدت الشركة أن العرض متوفر حاليًا لدى جميع وكلاء ليبيا للاتصالات والتقنية المعتمدين، مشيرة إلى أن الكمية محدودة، وأن العرض خاص بالمشتركين الجدد فقط.