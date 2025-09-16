ليبيا ليست للبيع.. حزب «صوت الشعب» يواجه الادعاءات المالطية بخطاب صارم

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن رفضه القاطع لما وصفه بمحاولات الحكومة المالطية المساس بالحقوق البحرية الليبية، وذلك عقب مذكرة شفوية وجهتها مالطا إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تتضمن مزاعم بشأن مناطق بحرية محل نزاع.

وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن الادعاءات المالطية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، معتبراً إياها “محاولة فاضحة للنيل من سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية”.

وأوضح البيان أن مبدأ “خط المنتصف” الذي تسعى مالطا لفرضه ليس قاعدة مطلقة في القانون الدولي، بل يخضع لمبدأ الإنصاف الذي يأخذ في الحسبان الفوارق الجغرافية بين الدول، مشيرًا إلى أن ليبيا تملك ساحلاً أطول وأوسع من مالطا، التي وصفها بأنها “جزيرة صغيرة محدودة المساحة”.

كما وصف الحزب موقف مالطا بـ”المتناقض والمزدوج”، منتقدًا محاولاتها لفرض رؤيتها الأحادية كحل وحيد، ومعتبرًا ذلك سلوكًا استعلائيًا لا يعكس رغبة حقيقية في التفاوض.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن خليج سرت يُعد جزءًا لا يتجزأ من المياه الإقليمية الليبية، وأن السيادة الليبية عليه ثابتة قانونيًا وتاريخيًا، معتبرًا أي تشكيك في ذلك بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ”المطامع المالطية” تهدف للسيطرة على مناطق غنية بالنفط والغاز تقع ضمن الجرف القاري الليبي، محذرًا من أن أي مساس بهذه الثروات يُعد عدوانًا مباشرًا على مقدرات الشعب الليبي.

وأكد حزب صوت الشعب أن موقف ليبيا يستند إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1985 بشأن ترسيم الجرف القاري، والذي شدد على امتداد الجرف القاري الليبي وضرورة احترام الجغرافيا البحرية للبلاد.

وفي ختام البيان، أعلن الحزب:

1. رفضه الكامل لأي مزاعم مالطية تمس السيادة الليبية.

2. دعوته حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف وطني موحّد.

3. تعبئة الدعم الشعبي والرسمي لمساندة الموقف الليبي.

4. تحذيره من محاولات فرض أمر واقع في البحر المتوسط على حساب ليبيا.

5. دعوته المنظمات الدولية والإقليمية لاحترام السيادة الليبية وتحميل مالطا مسؤولية أي توتر قد ينشأ.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الشعب الليبي سيقف صفًا واحدًا في وجه أي محاولات للنيل من سيادته أو ثرواته، مشددًا على أن “إرادة الشعب عصية على الانكسار”.