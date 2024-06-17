ليبيا من بين 14 دولة لم توقع على بيان قمة السلام في أوكرانيا

رفضت ليبيا التوقيع على البيان الختامي لأول قمة دولية حول السلام في أوكرانيا، التي أقيمت في سويسرا بغياب الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، فضلًا عن عدم حضور أي ممثل لروسيا.

ونشر المنظمون قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي، في القمة التي حضرها ممثلون عن 100 بلد وهيئة دولية، يوم السبت والأحد.

وجرى التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن ليبيا وأرمينيا والبحرين والبرازيل والفاتيكان والهند وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.

ودعت القمة إلى “إشراك جميع أطراف النزاع” بهدف وقف العمليات الحربية، وفق بيانها الختامي.

وقاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في افتتاح القمة: “حين تصبح خطة العمل على الطاولة، و(تكون) شفافة بالنسبة إلى الشعوب ويوافق عليها الجميع، سيجرى إبلاغها إلى ممثلي روسيا بحيث نتمكن فعلا من وضع حد للحرب”.

ورد الكرملين بالقول أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، تشترط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.