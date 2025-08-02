ليبيا نحو اقتصاد متنوع.. تكالة وقطاطي يبحثان مستقبل المناطق الحرة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، نوري علي قطاطي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وسبل دعم وتطوير برامج الوزارة الخاصة بالمناطق الحرة وتجارة العبور، إضافة إلى بحث آليات تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل الوطني، واستثمار الموقع الجغرافي المميز لليبيا في الفضاءين المتوسطي والأفريقي، لتعزيز دورها كمركز لوجستي في حركة التجارة وتنقل البضائع بين أفريقيا وأوروبا ودول حوض البحر المتوسط.

وأشاد الدكتور تكالة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحسين الدخل الوطني وتنمية الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة، وتشجيع الصادرات الليبية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها تجارة العبور والانفتاح الإقليمي والدولي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يشارك في تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ضمن مهرجان “ليالي ليبيا” بالخمس

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، مساء الجمعة، في مراسم تكريم الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمهرجان “ليالي ليبيا” المقام ببلدية الخمس، تلبيةً لدعوة كريمة من عميد وأعضاء المجلس البلدي.

وحضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية، من بينهم عميد بلدية الخمس علي الديب، وأعضاء من المجلس البلدي، إلى جانب مدير أمن المرقب اللواء حسين البكوري، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري القطاطي، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والأعيان والمهتمين بالشأن الثقافي وسكان المدينة.

وشهد الحفل توزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقة القرآنية، التي تُعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي يحتضنها مهرجان “ليالي ليبيا”، والتي تهدف إلى تعزيز قيم الثقافة الدينية وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله وتلاوته.