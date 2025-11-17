«ليبيا نفط» تبحث إعادة تشغيل محطتي نالوت وتيجي

قام وفد من شركة ليبيا للنفط المشتركة المملوكة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، بزيارة إلى مقر بلدية باطن الجبل للاطلاع على الوضع القائم في محطة تيجي ومناقشة خطوات إعادة تشغيلها.

وترأس الوفد خليفة الشيباني رئيس مجلس الإدارة، وضم عقيل غليون المدير العام، وعلي الحاج حامد أمين سر مجلس الإدارة، ومصطفى البعباع مدير إدارة التخطيط، وإبراهيم بحرون مدير إدارة المراجعة، وجمال الرحيبي مستشار مجلس الإدارة، وأشرف الحراتي نائب المدير العام.

وكان في استقبال الوفد عميد البلدية عبد الله سلام شيحة، وأعضاء المجلس البلدي أحمد الحداد، ومحمد عبد الله، والمبروك عصمان.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في موقع المحطة للاطلاع على حالتها التشغيلية وتحديد الاحتياجات الفنية والإدارية، بما يُسرّع استكمال التجهيزات اللازمة ويضمن تقديم خدمات محسنة لمواطني البلدية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز انتشارها الجغرافي وتحديث خدماتها في مختلف المناطق، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تهدف إلى تطوير الأداء وضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

وفي ذات السياق أيضا، قام الوفد بزيارة إلى مقر بلدية نالوت للاطلاع على الوضع القائم في محطة المدينة وبحث إجراءات إعادة تشغيلها، وكان في استقبال الوفد عميد البلدية مجدي بغني، بصحبة عضو المجلس البلدي محمد زغدود.