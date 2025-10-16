«ليبيا نفط» تعقد اجتماعا في إجدابيا لتعزيز التواصل الميداني

عقد مجلس إدارة شركة “ليبيا نفط”، المملوكة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اجتماعه العادي السادس، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، بفرع الشركة في مدينة إجدابيا بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس الإدارة، وكامل أعضاء المجلس، إلى جانب المدير العام، وهيئة المراقبة، ونائب المدير العام للمنطقة الشرقية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالشركة.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن الاجتماع يأتي في إطار حرص “ليبيا نفط” على تعزيز اللامركزية الإدارية وتكريس التواصل الميداني مع فروعها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه الشركة نحو تنويع مواقع الاجتماعات الميدانية في مختلف المناطق، دعمًا لسياسة التواصل المباشر مع إدارات الفروع، والاطلاع عن قرب على سير العمل واحتياجات التشغيل، وتنفيذًا لنهج الحوكمة الإدارية الذي تتبناه الشركة لتعزيز التكامل بين إداراتها ومناطقها المختلفة.

واستعرض الاجتماع عددًا من البنود التشغيلية والمالية والإدارية الهامة، إلى جانب استعراض تقارير الإدارات الفنية والتجارية والمراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة للعام 2025، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، تماشيًا مع استراتيجيات الشركة للتحسين المستمر والاستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبل إدارات الشركة وكوادرها الفنية والإدارية في مختلف المناطق، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات والمناطق، بما يسهم في تحقيق التطوير المستدام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في جميع أنحاء البلاد.