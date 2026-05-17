ليبيا وألمانيا تبحثان توسيع التعاون «الاقتصادي والاستثماري»

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبوشيحة، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا رالف طاراف، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة – ليبيا أن اللقاء تناول مؤشرات التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا، ومعدلات النمو الحالية، إضافة إلى فرص تطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان أوضاع الشركات الألمانية العاملة في السوق الليبي، وسبل معالجة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تعزيز وجودها وتوسيع نطاق عملها، إلى جانب دعم نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تفعيل اتفاقيات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ووضع إطار تنفيذي يسهل التواصل بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز فرص إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أهمية المنتدى الليبي الألماني المرتقب، باعتباره منصة اقتصادية محورية لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تُعقد النسخة الخامسة من المنتدى الليبي الألماني في العاصمة طرابلس خلال يومي 19 و20 مايو الجاري، بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وبمشاركة مسؤولين من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية إلى جانب وفد من كبرى الشركات الألمانية.

وسيشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بهدف بحث فرص التعاون وإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد في قطاعات ذات اهتمام مشترك.