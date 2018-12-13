ليبيا وألمانيا.. حرص مُتبادل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وكيل وزير خارجية ألمانيا والتر ليندنر، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا وعدد من مسؤولي الخارجية الألمانية، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

حيث أكد ليندنر في بداية اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا كما جدد حرص ألمانيا على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

هذا وأكد السراج على عمق العلاقة بين ليبيا وألمانيا مبدياً الحرص على تطويرها وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين.

كما تناول اللقاء عدد من ملفات التعاون خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل وقطاع الصحة، ومساهمة الشركات الألمانية في برامج الإعمار.