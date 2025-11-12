ليبيا وألمانيا يبحثان القضايا المشتركة بمجلس «حقوق الإنسان»

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بمقر بعثة دولة ليبيا في جنيف، مع أنتجي ليندرتسي، المندوبة الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في إطار مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الأممية بجنيف، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الباعور تقدير ليبيا لمواقف ألمانيا الداعمة للمسار الأممي في ليبيا، مشددًا على حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية.

بدورها، أكدت ليندرتسي دعم بلادها المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشيدة بالتطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وبمشاركة ليبيا في آلية الاستعراض الدوري الشامل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتحقيق الأهداف المشتركة ضمن منظومة الأمم المتحدة.

الباعور يبحث مع رئيس مجلس حقوق الإنسان تعزيز التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بالسفير يورغ لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الاستعراض الدوري الشامل المنعقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة ليبيا ومجلس حقوق الإنسان، في إطار دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة التفاعل الإيجابي مع آليات المجلس والأجهزة الأممية ذات الصلة.

وأكد الباعور تقدير ليبيا للدور المهم الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشيراً إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة من خلال حوار يقوم على الاحترام المتبادل والشراكة الفاعلة.

من جانبه، رحب رئيس مجلس حقوق الإنسان بمشاركة ليبيا في أعمال الدورة الحالية للاستعراض الدوري الشامل، مثمناً العرض الشامل الذي قدمته والجهود المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتعاون الدولي، مؤكداً استعداد المجلس لمواصلة دعم ليبيا في مساعيها نحو التنمية والاستقرار.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مكانة ليبيا على الساحة الدولية ويدعم أهداف الأمم المتحدة في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان.