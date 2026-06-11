ليبيا وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون «السياسي والاقتصادي»

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، والوفد المرافق له، بحضور مدير إدارة شؤون الأمريكتين علاء الدين الهاشمية بن رجب، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في الملفات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد السياسي في ليبيا، مع التأكيد على أهمية دعم مسار الاستقرار، ودفع العملية السياسية نحو تحقيق توافق وطني شامل يفضي إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

مسعود سليمان يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي فرص الاستثمار النفطي في ليبيا

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط والغاز، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح سليمان خلال اللقاء، بحسب ما نشره عبر صفحته الرسمية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركاء الدوليين بما يخدم المصالح المشتركة.

كما شدد على أن قطاع النفط والغاز يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في ليبيا، ويلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية، بما ينعكس على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار التواصل المستمر مع الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز العلاقات المهنية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، إضافة إلى دعم خطط تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.