ليبيا وأنغولا وناميبيا تتصدر مشاريع «الحفر البحري» العالمية للنفط والغاز

شهدت أنشطة التنقيب البحري عن النفط والغاز حول العالم في النصف الأول من عام 2025 تطورات ملحوظة، مع ترقب محللين لانطلاق طفرة حفر جديدة في النصف الثاني من العام، وفق منصة الطاقة المتخصصة.

وأكدت المنصة أن شركات تطوير كبرى، بالتعاون مع شركات النفط الوطنية، تخطط لحفر العديد من الآبار البحرية في مختلف الأحواض حول العالم خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتوسيع مناطق الاستكشاف البحرية.

أبرز الدول والمشاريع

ليبيا : تتصدر مشاريع المياه العميقة قائمة أبرز المبادرات في المنطقة العربية. ومن المقرر أن تبدأ شركة إيني الإيطالية، بالتعاون مع بي بي البريطانية والمؤسسة الوطنية للنفط، حفر بئر في حقل “ماتسولا” بحوض سرت البحري، وذلك بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026، ويعد هذا أول اختبار كربونات حدودي في المياه الليبية منذ فترة العصر الطباشيري، كما تنوي الحكومة منح تراخيص جديدة للتنقيب البحري بعد الجولة الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق تعاون بين شركة النفط التركية المملوكة للدولة TPAO والمؤسسة الوطنية للنفط.

أنغولا : من المتوقع أن تبدأ سفينة الحفر فالاريس 7 حفر بئر الاستكشاف "كياندا 1" في الربع الجاري لعام 2025، لصالح شركة أزول إنرجي وشركتي إكوينور وسونانغول. تقع البئر في أعماق مائية تتجاوز 2500 متر، ويهدف المشروع إلى توسيع منطقة استكشاف مثبتة في الحزام الخارجي لحوض الكونغو.

ناميبيا : تتصدر أنشطة التنقيب في غرب أفريقيا، حيث تسعى الشركات الدولية إلى استغلال الإمكانات الهائلة للمياه العميقة، مع التركيز على استكشاف مكامن الغاز والنفط الجديدة.

الكويت: سجلت أيضًا تطورات ملحوظة في الحفر البحري، حيث تستعد شركات النفط المحلية والعالمية لافتتاح آبار جديدة لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

توقعات وخلفية

ويشير خبراء الطاقة إلى أن النصف الثاني من 2025 قد يشهد طفرة في أنشطة الحفر البحري نتيجة تراكم المشاريع والموافقات الحكومية الجديدة، مع زيادة الاستثمارات في تقنيات الحفر العميق والحديثة. وتأتي هذه التحركات في وقت يركز فيه العالم على تنمية مصادر الطاقة التقليدية، خصوصًا النفط والغاز، لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الطلب العالمي.

ويرجح المحللون أن المشاريع البحرية الكبرى في ليبيا وأنغولا وناميبيا ستشكل محورًا أساسيًا لإنتاج النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية جذب استثمارات إضافية في المنطقة الأفريقية والعربية.