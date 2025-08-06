ليبيا وإسبانيا تتفقان على تعزيز التعاون ودعم الاستقرار والتنمية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بمقر الوزارة في طرابلس، سعادة خافيير لارا، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة السيد أبوبكر الطويل، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين.

وأكد الطاهر الباعور عمق العلاقات الليبية الإسبانية، مشيدًا بالدور الإيجابي لإسبانيا في دعم المسار السياسي الليبي، معبراً عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على تطوير التعاون مع مدريد بما يتماشى مع تطلعات الشعبين.

من جهته، أعرب السفير الإسباني عن تقدير بلاده للعلاقات الحالية واستعداد إسبانيا لتعزيز الشراكة ودعم جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، ويعكس الانفتاح الإيجابي الذي تشهده علاقات ليبيا الخارجية.