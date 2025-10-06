مباحثات ليبية إندونيسية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع محمد أنيس ماتا، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا، بديوان الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين ليبيا وإندونيسيا، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وقطاع الطاقة، إضافة إلى قطاعات البنية التحتية والخدمات، وإدارة المرافق الحيوية، وتطوير الكفاءات الفنية، ومجالات الصحة والنقل والموانئ والمطارات، مع الاستفادة من الخبرات الإندونيسية في هذه المجالات.

كما ناقش الجانبان إنشاء آلية تشاور منتظمة من خلال لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والإندونيسي.

وتطرّق اللقاء إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في غزة، حيث أكّد الجانبان تطابق مواقفهما حيال القضية الفلسطينية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التواصل والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.