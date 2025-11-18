ليبيا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة، جانلوكا آلبيريني، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة ليبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاسيما ما يتعلق بمسار التسوية السياسية ودعم الاستقرار، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية الليبية على التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصلحة الدولة ويحافظ على سيادتها.

من جانبه، أكّد السفير الإيطالي استمرار بلاده في دعم المسار السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معربًا عن استعداد روما لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع العلاقات الليبية-الإيطالية نحو مزيد من التطور والبناء، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاهتمام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.