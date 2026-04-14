ليبيا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومواجهة «أزمة الهجرة»

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آليات التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز أمن الحدود ومكافحة المخدرات، إضافة إلى دعم البرامج التدريبية والتأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية الليبية.

وأكد وزير الداخلية الليبي أن ليبيا تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ خطط أمنية متكاملة، رغم التحديات والإمكانات المحدودة، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد يجعلها من أكثر الدول تأثراً بهذه الظاهرة.

وشدد الطرابلسي على أن الهجرة غير الشرعية تمثل ملفاً إقليمياً ودولياً معقداً يتطلب تعاوناً واسعاً بين مختلف الدول، موضحاً أن ليبيا تعد من الدول المتضررة من هذه الظاهرة وليست مصدراً لها، الأمر الذي يستوجب دعماً دولياً حقيقياً لتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية وتمكينها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية.

كما ناقش الطرفان أوضاع المواطنين الليبيين الموقوفين داخل السجون الإيطالية، حيث تم بحث سبل معالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لضمان حقوقهم وتسريع الإجراءات المتعلقة بهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

من جانبه، أعرب الوزير الإيطالي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الليبية في مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك ودعم برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الفنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحد من تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط.