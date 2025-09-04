ليبيا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون التنموي والشراكة الثنائية

عُقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون التنموي بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان برامج ومشاريع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS)، وجرى التأكيد على أهمية المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها، خاصة في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية.

وتناول اللقاء أيضاً جوانب التعاون في القطاع الصحي، والثروة البحرية، والمجال الرياضي والثقافي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير هذه الشراكات بما يعزز أثرها وفعاليتها.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لزيادة فرص الاستثمار وتنمية المشاريع المشتركة، بهدف دعم مسار التنمية الاقتصادية.

وأكد مدير إدارة التعاون الدولي استعداد الوزارة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ المبادرات التنموية المشتركة، في حين عبّر الطرفان عن التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق من أجل توطيد التعاون الثنائي بما يواكب تطلعات ليبيا التنموية.

وزارة الخارجية تكرّم السفير المتقاعد أحمد الذيب تقديراً لمسيرته الدبلوماسية

في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تكريم كوادرها وتقدير الجهود التي بذلت خلال سنوات الخدمة، قام مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة السفير المتقاعد أحمد صالح الذيب في منزله، حيث يمر بعارض صحي.

وجاءت الزيارة تكريماً لمسيرته الوطنية الحافلة، وتقديراً لما قدمه من عطاء وجهود طيلة سنوات عمله في السلك الدبلوماسي، من خلال المناصب التي تقلدها داخل ليبيا وخارجها.

ويأتي هذا التكريم في سياق التقاليد المؤسسية التي تنتهجها الوزارة للاهتمام بعناصرها التي أسهمت في دعم العمل الدبلوماسي، وتعزيز الحضور الليبي على الساحة الدولية