النمروش: نسعى لتعزيز «التعاون العسكري» وتبادل الخبرات مع إيطاليا

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، مع رئيس الأركان العامة الإيطالي، الفريق لوشيانو بورتولانو، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين ليبيا وإيطاليا، خلال اجتماع عقد في مقر رئاسة الأركان العامة بمدينة روما، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الأركان الليبي إلى الجمهورية الإيطالية.

ونسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تفاصيل اللقاء، موضحا أن الاجتماع بدأ بمراسم استقبال رسمية، أعقبها لقاء ثنائي تناول آليات تطوير التعاون العسكري بين البلدين، مع التركيز على مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتهم المهنية.

وناقش الجانبان النتائج الإيجابية التي حققها التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا خلال الأعوام الماضية، مؤكدين أهمية البناء على هذه التجارب وتوسيع مجالات الشراكة العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين المؤسستين العسكريتين.

وتأتي هذه المباحثات ضمن إطار التعاون العسكري القائم بين ليبيا وإيطاليا، والذي يشمل برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في سياق توجه البلدين نحو تطوير التعاون المؤسسي بين القوات المسلحة وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وترتبط ليبيا وإيطاليا بعلاقات تعاون في عدد من المجالات، من بينها المجال العسكري والتدريبي، حيث تركز الشراكة بين المؤسستين العسكريتين على تبادل الخبرات ورفع مستوى التأهيل المهني.

وتأتي زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي إلى إيطاليا ضمن مسار تعزيز التواصل بين الجانبين، ودعم التعاون المؤسسي في الملفات المرتبطة بالتدريب وبناء القدرات العسكرية.