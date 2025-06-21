نحو جيش أكثر احترافية.. ليبيا وإيطاليا تبحثان خطة التعاون العسكري

اختتمت لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، اليوم السبت 21 يونيو 2025، أعمال اجتماعها السنوي الأول لعام 2025، والذي انعقد بالعاصمة طرابلس في الفترة من 16 إلى 21 يونيو، برعاية وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع في ليبيا وإيطاليا، حيث ناقش الجانبان خطة التعاون والبرامج التدريبية المشتركة للعام 2025/2026، التي تهدف إلى تأهيل وتطوير كوادر الجيش الليبي في مختلف التخصصات.

وفي ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على محضر الاجتماع، والذي تضمن أبرز ما تم الاتفاق عليه من برامج ومشاريع تعاون عسكري بين البلدين.