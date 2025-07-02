ليبيا وإيطاليا تبحثان دعم مشاريع بناء القدرات وبرامج التنمية

عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع تشاوري ضم ممثلين عن الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي أشرف التائب، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني أسامة حزام، إلى جانب المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا في الوكالة الإيطالية إيزابيلا لوكافيري، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا ريكاردو فيلا، والوفد المرافق لهما.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستعرضا البرامج التنموية ذات الأولوية، مع التركيز على مجالات التعاون الحالية وآفاق التوسع المؤسسي للوكالة في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع إمكانية دعم مشاريع لبناء القدرات المؤسسية وتنفيذ برامج تدريبية في عدد من القطاعات، من بينها الصحة، وإدارة الموارد المائية، وحماية الموروث الثقافي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية في ليبيا.