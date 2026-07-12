على هامش قمة دولية في باريس.. ليبيا وإيطاليا تبحثان تعزيز «التعاون التعليمي»

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعليم، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال قمة “تحول التعليم +4” المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم إن اللقاء تناول مجالات التعاون الممكنة بين ليبيا وإيطاليا في تطوير الأنظمة التعليمية، إلى جانب مناقشة فرص بناء شراكة ثنائية تقوم على تبادل الخبرات المتخصصة والاستفادة من التجارب الأكاديمية والتعليمية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون التربوي والتقني، وتعزيز التنسيق المشترك بما يدعم تطوير بيئات تعليمية أكثر مرونة وابتكارًا، ويسهم في رفع جودة التعليم وفق المعايير الدولية.

وشدد الطرفان على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى ليبيا وإيطاليا لدفع جهود التطوير في القطاع التعليمي، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات قمة “تحول التعليم +4″، التي تناقش مستقبل التعليم على المستوى العالمي، وتركز على تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار، وبناء أنظمة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

وتسعى ليبيا من خلال مشاركتها في المحافل التعليمية الدولية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والدول ذات الخبرة في المجال التربوي، بهدف دعم تطوير المناهج، وتحسين جودة التعليم، والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة العملية التعليمية.