ليبيا وإيطاليا تبحثان مواجهة «تدفقات الهجرة» عبر المتوسط

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة ليبيا جيانلوكا ألبريني، حيث جرى بحث عدد من الملفات السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وإيطاليا.

وتناول اللقاء مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إلى جانب مناقشة آفاق تجاوز حالة الانسداد السياسي عبر الدفع نحو مسار وطني توافقي يهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار في البلاد، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الإطار.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية الليبية الإيطالية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة بين طرابلس وروما.

وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير النظامية، حيث جرى استعراض التطورات المرتبطة بهذه الظاهرة، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تقوم على التعاون الثنائي والإقليمي بهدف معالجة التحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عنها والحد من تداعياتها.

وشهد اللقاء كذلك بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الليبي، حيث جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإنجاح العملية السياسية، مع الإعراب عن ثقة روما بالدور الذي يؤديه المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

وتأتي هذه المباحثات في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى دعم المسار السياسي في ليبيا، إلى جانب تصاعد الاهتمام الأوروبي بملف الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الليبية باعتبارها أحد أهم مسارات العبور نحو أوروبا، ما يجعل التنسيق الليبي الإيطالي محورًا أساسيًا في هذا الملف.