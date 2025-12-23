ليبيا وإيطاليا تتفقان على تعزيز الشراكة التعليمية والثقافية

بحثت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، آفاق التعاون التربوي والتعليمي مع الجانب الإيطالي خلال لقاء رسمي عقد بديوان الوزارة، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير العملية التعليمية ورفع جودة المناهج والبرامج الدراسية.

وجمع الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، مع الملحق الثقافي الإيطالي، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة الأستاذ عبدالقادر أبوشناف، ومساعد الملحق الثقافي الإيطالي، إضافة إلى ممثل إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الأستاذ الطيب العربي.

وتناول اللقاء إدراج اللغة الإيطالية كمادة اختيارية ضمن منهج المرحلة الثانوية، ومناقشة سبل تطوير المنهج التعليمي الخاص بها، إلى جانب آليات تدريب وتأهيل المعلمين بما يرفع كفاءة التدريس ويحقق الأهداف التعليمية المرجوة.

كما بحث الجانبان مشروع مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تنظيم مجالات التعاون المستقبلي في القطاعات التربوية والتعليمية، وتبادل الخبرات، ودعم البرامج التدريبية، بما يصب في مصلحة الطلبة والمعلمين، ويعزز الشراكة الثقافية بين ليبيا وإيطاليا.

وأكد اللقاء على أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي في التعليم بما يتواكب مع التطورات الحديثة ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلبة والمعلمين.