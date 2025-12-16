ليبيا وإيطاليا تواصلان تنسيق الجهود بمكافحة «الاتجار بالبشر»

عقد فريق العمل الليبي–الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن اجتماعه السادس صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور قيادات أمنية من وزارتي الداخلية في ليبيا وإيطاليا، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي في البلدين.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ برامج التعاون الأمني المشترك، مع التركيز على ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود والسواحل، وبرامج التدريب، ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر.

واستعرض المشاركون أوجه الدعم الفني والتقني المقدم في إطار هذا التعاون، والذي يستهدف رفع كفاءة المكونات الأمنية الليبية، ولا سيما في مجال تأمين السواحل وتعزيز القدرات التشغيلية ذات الصلة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين ليبيا وإيطاليا، بما يدعم جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار الأمني.