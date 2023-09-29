ليبيا وإيطاليا توقعان اتفاقية لتبادل السجناء

وقعت وزيرة العدل “حليمة البوسيفي” ونظيرها الإيطالي “كارلو نورديو” اتفاقية لتبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين الدولتين، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيز التنفيذ، والذي عقد في مدينة باليرمو الإيطالية.

وفقا لمنصة “حكومتنا” حضر مراسم التوقيع كل من وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء “الطاهر الباعور”.

وتنص الاتفاقية على تبادل السجناء الليبيين والإيطاليين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإعادة تأهيل واستقرار السجناء المحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم.