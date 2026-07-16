ليبيا والأردن تبحثان تطوير «التعاون الأمني» وتبادل الخبرات

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الخميس، مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية لواء أحمد حسني، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر اللقاء رئيس الاستخبارات العسكرية الفريق محمود حمزة، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية لواء عبدالله الطرابلسي، حيث ناقش الحاضرون عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتناول الاجتماع آليات تطوير التنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختصة في ليبيا والأردن، بما يسهم في رفع مستوى التعاون وتعزيز القدرات الأمنية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التنسيق في مختلف الملفات الأمنية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا والأردن، ومساعي البلدين لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة.