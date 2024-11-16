ليبيا والأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الخدمات الاجتماعية



وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر كيلاني، ونظيرتها الأردنية وفاء بني مصطفى، مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكدت الكيلاني أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والأردن، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع الليبي.

وأوضحت أن المذكرة تشمل عدة مجالات هامة مثل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء وكبار السن، وتطوير مهارات العاملين في مجال العمل الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية تركز على تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التدخل المبكر ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز مساهمتهم في المجتمع الليبي، مشيرة إلى أن التعاون سيكون خطوة هامة في إطار تحقيق التقدم الاجتماعي وفقًا للمعايير الدولية.

من جهتها أكدت الوزيرة الأردنية، أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حقيقياً للتعاون المشترك، وأنها ستفتح آفاقاً جديدة في مجالات التعليم، والتأهيل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، ما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع المذكرة جرى على هامش القمة التحضيرية للقمة العالمية للإعاقة، والمقرر عقدها في أبريل المقبل في العاصمة الألمانية برلين.