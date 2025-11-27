ليبيا والأمم المتحدة تبحثان «تعزيز الحوكمة ودعم مشاريع التنمية»

عقد رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع اجتماعًا موسعًا مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا أنقبورق ريتشاردسون، وذلك لبحث آفاق التعاون الدولي في برامج التنمية والمشروعات الاستراتيجية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز الدعم الأممي لمشاريع البنية التحتية والمبادرات الوطنية التي تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب بحث إجراءات الإفصاح والشفافية في تنفيذ المشروعات، وآليات المتابعة والتقييم التي تُسهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين وضمان جودة التنفيذ.

وتطرق الجانبان إلى ملفات حوكمة القطاعين الاقتصادي والمالي، وأهمية تطوير أنظمة الإدارة التي تكفل استخدامًا أكثر كفاءة للموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي في ليبيا.