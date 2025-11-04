الدبيبة يبحث مع مسؤولي الأمم المتحدة تسريع دعم أهداف التنمية المستدامة

استضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا ضم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الدكتورة صوفي كيمخدزه، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الدكتور يوسف إبراهيم حسين، وفريق البرنامج.

وجاء الاجتماع لمناقشة سبل تسريع الدعم لأولويات ليبيا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحسين الحوكمة، والتعافي الاقتصادي.

وركزت المباحثات على الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ليبيا والأمم المتحدة تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة

تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وبحضور مسؤولين دوليين من الأمم المتحدة، وقّعت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الدكتورة صوفي كيمخذزه، مذكرة تفاهم مع الدكتور يوسف إبراهيم حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار، باعتبارهما عاملين أساسيين لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في ليبيا.

وأكدت مذكرة التفاهم على مساعي ليبيا الاستفادة من التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدفع التقدم التنموي بسرعة، ودعم تحديث الخدمات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز التنمية المستدامة ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

