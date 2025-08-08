ليبيا والأمم المتحدة تتفقان على مسارات عملية لتنفيذ أهداف «التنمية المستدامة»

التقى النائب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم والمنسق الإنساني تشوما مع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التابعة لمجلس النواب الليبي، لعرض الخطط والآليات المقترحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.

وتركزت المناقشات حول خطة عمل اللجنة في مجالات التمكين الرقمي والشمول المالي، والتغير المناخي والقدرة على الصمود البيئي، والفدرالية الاقتصادية، وحوكمة التنمية.

وتم التوصل إلى اتفاق عام على العمل المشترك لإطلاق مسارات قابلة للتنفيذ وشراكات عملية بين اللجنة والأمم المتحدة في ليبيا، بهدف تعزيز جهود التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية.