ليبيا والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لإنجاح المسار السياسي

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، تناول خلاله العلاقات الليبية الأوروبية والتطورات السياسية والأمنية الراهنة في البلاد.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها دعم الاستقرار في ليبيا، وإنجاح المسار السياسي، إضافة إلى قضايا الهجرة والتنسيق الإقليمي.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.