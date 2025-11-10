ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان التنسيق المشترك في مجلس حقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، بأعضاء بعثة دولة ليبيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والوفد الليبي المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وجاء اللقاء في مستهل مشاركته في اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025.

وتطرق اللقاء إلى جوانب مشاركة ليبيا في جلسات الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والبعثة لضمان تمثيل ليبيا الفعّال في المحافل الدولية.

وأكد الباعور على الأهمية الاستراتيجية للاستعراض الدوري الشامل باعتباره منصة دولية لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على التزام ليبيا الثابت بمبادئ حقوق الإنسان وحرصها على التعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعية الدينية والثقافية والتشريعات المحلية.

كما أشار إلى أن التقرير الوطني الشامل يقدم قراءة واقعية للتحديات التي تواجهها ليبيا، مشيراً إلى السياسات والإصلاحات الممنهجة التي تهدف إلى تجسيد مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.