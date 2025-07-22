ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز إدارة الحدود المتكاملة

عُقد الاجتماع التاسع لفريق العمل البري المنبثق عن الاتفاق المشترك بين اللجنة المشتركة (الجانب الليبي) وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (يوبام)، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية وفريق العمل البري، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي بعثة اليوبام.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الإدارة المتكاملة للحدود، وتطوير المشاريع المشتركة، لاسيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والدعم الفني للأجهزة الليبية المختصة.

كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرامج القائمة، إلى جانب بحث إمكانية تعديل أو تأجيل بعض الأنشطة ضمن الخطة العامة، وفقًا للمتغيرات التشغيلية والفنية.