ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان في بروكسل تعزيز التعاون لمكافحة «الهجرة غير الشرعية»

عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعٌ موسعٌ ضم مسؤولين ليبيين وأوروبيين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي كلٌّ من مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لواء “عبدالواحد عبدالصمد”، ورئيس جهاز حرس الحدود لواء “محمد المرحاني”، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجهاز خفر السواحل بوزارة الدفاع، وضباط من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.

ومن الجانب الأوروبي، “حضر كلٌّ من “يوهانس لوشنير” نائب مدير عام إدارة الهجرة بالإدارة العامة للشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، و”باول بوسياكيفيتش” رئيس الوفد الأوروبي ورئيس وحدة في إدارة الشؤون الداخلية، و”نيكولا أورلاندو” سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، و”كولن شتاينباخ” رئيس قسم المغرب العربي في هيئة العمل الخارجي الأوروبي، و”يان فيسيتال” رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)”.

وناقش الاجتماع “آفاق التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من تدفق المهاجرين عبر الصحراء والبحر، إضافةً إلى سبل دعم الجهات الليبية المختصة وتعزيز قدراتها في مواجهة هذه الظاهرة”.