ليبيا والبرازيل تتفقان على شراكة في المجال الاجتماعي

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، لقاءً ثنائياً مع وزير التنمية الاجتماعية والمساعدة الأسرية ومحاربة الجوع في البرازيل، ويلينغتون دياس، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة الحماية الاجتماعية التابعة للإسكوا، والمنعقدة في الجزائر.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات في البرامج الموجهة للفئات الهشة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من التجربة البرازيلية في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية بناء شراكة فنية بين ليبيا والبرازيل، تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية، وتفتح آفاقاً للتنسيق المستقبلي في القضايا ذات الأولوية المشتركة.