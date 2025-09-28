ليبيا والبنك الدولي يناقشان تعزيز «الشفافية المالية»

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بالممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنرييت كالتنبورن، وذلك على هامش التحضيرات الجارية لاجتماعات البنك الدولي التي ستُعقد في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

وبحث الجانبان التقدم في تنفيذ عدد من البرامج الفنية المشتركة، من بينها مشروع حساب الخزانة الموحد (TSA) ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وهما من الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والانضباط المالي في مؤسسات الدولة.

كما تطرقت المباحثات إلى إطار الشراكة الإستراتيجية بين ليبيا ومجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، وتطوير بيئة عمل رقمية حديثة تُسهم في الحد من الهدر والفساد، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

هذا وتسعى ليبيا، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها، إلى إصلاح منظومتها المالية من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ويعدّ مشروع حساب الخزانة الموحد (TSA) خطوة محورية للسيطرة على التدفقات النقدية الحكومية وتوحيد الحسابات، بما يحد من التجاوزات ويعزز الرقابة.

أما نظام GFMIS، فهو منصة إلكترونية حديثة لإدارة موارد الدولة المالية، يهدف إلى تحسين كفاءة إعداد وتنفيذ الميزانية، وتمكين الجهات الرقابية من تتبع الإنفاق العام في الوقت الحقيقي.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية وفق معايير الحوكمة الحديثة، وسط دعم فني ومالي من البنك الدولي ومؤسسات تنموية أخرى.