ليبيا والبوسنة تبحثان تعزيز فرص «الاستثمار والتبادل التجاري»

وصل صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الليبية طرابلس الوفد الرسمي لدولة البوسنة والهرسك، للمشاركة في أعمال المنتدى الليبي البوسني للأعمال، الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ويترأس الوفد وزير الاقتصاد لمقاطعة زنيتسا–دوبوي سامر كشيبونيتش، يرافقه عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي في بلاده. وجرت مراسم الاستقبال بحضور رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية وعدد من المسؤولين الليبيين في قاعة كبار الزوار بمطار معيتيقة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المنتدى بمدينة مصراتة، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين ليبيا والبوسنة والهرسك، مع التركيز على القطاعات الواعدة وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التواجد الاقتصادي للبوسنة والهرسك في السوق الليبي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتطوير المشاريع المشتركة.