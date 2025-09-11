مباحثات ليبية تشيكية حول توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي

استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر إبراهيم الطويل، السفير الجديد لجمهورية التشيك لدى ليبيا ريتشارد كاشكاش، يرافقه المستشار الاقتصادي بالسفارة مارتن تروجان، وذلك بحضور رئيس قسم الشرق والمكلف بالملف.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية التشيك في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية.

وأعرب السفير التشيكي عن سعادته بتمثيل بلاده في ليبيا، مؤكداً أنه لمس حالة من الاستقرار خلال رحلته البرية من معبر رأس اجدير إلى العاصمة طرابلس مروراً بمدينة زوارة وصبراتة وعدد من المدن الأخرى.

وأشار السفير إلى أن أولوياته خلال الفترة القادمة ستتركز على إعادة فتح السفارة التشيكية لمباشرة عملها من طرابلس، بما يعكس حرص بلاده على تطوير العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي.