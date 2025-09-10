ليبيا والجزائر تبحثان «فتح معبر الدبداب» وتفعيل اللجنة المشتركة

عقد في مقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالعاصمة الجزائر، اجتماع بين أمين عام ديوان مجلس الوزراء الليبي، راشد أبوغفة، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر، لوناس مقرمان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد الاجتماع حضور سفيري ليبيا والجزائر في طرابلس والجزائر، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.

ونقل خلال اللقاء أبوغفة تحيات رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، وقدم تهانيه للوزير الأول الجزائري سيفي غريب بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأكد أبوغفة أهمية فتح معبر الدبداب والإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

بدوره، شدد لوناس مقرمان على ثبات موقف الجزائر في مساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤكداً أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا-ليبيا عبر الانتخابات، معرباً عن استعداد الجزائر الدائم لدعم ليبيا في مختلف المحافل الدولية.