ليبيا والجزائر تعززان التعاون النفطي.. توقيع 4 مذكرات تفاهم بين المؤسسة وسوناطراك

شهد مقر شركة سوناطراك في العاصمة الجزائرية، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمليات والخدمات البترولية، والتدريب، وتبادل الخبرات.

المذكرة الأولى وقّعتها شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي (NAGECO) مع الشركة الوطنية للجيوفيزياء (ENAGEO) التابعة لسوناطراك، وتركزت حول أنشطة الاستكشاف الجيوفيزيائي. أما الثانية فجمعت بين شركة الجوف للتقنية النفطية (JOT) والشركة الوطنية لخدمات الآبار (ENSP)، وتهدف إلى تقديم خدمات نفطية في الجزائر وليبيا وخارجهما.

والمذكرة الثالثة تناولت التعاون في مجالات التحاليل المعملية والأبحاث البترولية، ووقّعتها إدارة المختبرات في سوناطراك مع مركز بحوث النفط الليبي. بينما ركزت المذكرة الرابعة على مجالات التدريب ونقل المعرفة في قطاعي النفط والغاز.

ومثّل الجانب الليبي في مراسم التوقيع عدد من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، بينهم حسين صافار، رئيس اللجنة التسييرية للتعاون مع سوناطراك، إلى جانب مختصين من إدارات التدريب والحفر والاستثمار، ومديري الشركات المعنية.

ويأتي توقيع هذه المذكرات تأكيداً على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الوطنية للنفط وسوناطراك، وسعياً نحو توسيع مجالات التعاون التقني والعلمي في قطاع الطاقة بين ليبيا والجزائر.