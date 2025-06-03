ليبيا والجزائر نحو شراكة أوسع.. مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل أشرف التائب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عبدالكريم ركايبي، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى دولة ليبيا، وذلك بديوان الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع بعلاقات الشراكة إلى آفاق أوسع.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بأعمال فرق العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات القمة التشاورية الثلاثية بين ليبيا والجزائر وتونس، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد النسخة الثانية من القمة المرتقبة في ليبيا.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.