ليبيا والجزائر وتونس ترفع مستوى التنسيق «الأمني» الميداني

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن العاصمة طرابلس استضافت اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلّف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث وتطوير آليات التنسيق الميداني لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة

وبحسب الوزارة، ناقش الاجتماع سبل رفع مستوى التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وتونس والجزائر، بما يشمل تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى التصدي لخطر الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، بما ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وافتتح أعمال الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، حيث رحّب بالوفود المشاركة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الدول الثلاث على تطوير التعاون الأمني المشترك وتوحيد الجهود الميدانية، بما يضمن رفع الجاهزية في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الجهود المستمرة بين ليبيا والجزائر وتونس لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني بما يسهم في حماية الحدود المشتركة والحد من مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

وتأتي هذه الاجتماعات الثلاثية في ظل تصاعد التحديات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا، خصوصًا مع تنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ما يدفع الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود الميدانية لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار الإقليمي.