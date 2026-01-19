ليبيا والسعودية تبحثان تعزيز الشراكات في الطاقة المتجددة والاستثمار النفطي

التقى وزير النفط والغاز د. خليفة رجب عبد الصادق في حكومة الوحدة الوطنية، بالأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في العاصمة السعودية الرياض.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات وحلول الطاقة الحديثة، وفرص الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون الليبي-السعودي في قطاع الطاقة، بما يشمل الاستثمار في النفط والغاز، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لدعم الاستدامة وتنمية القدرات التقنية.