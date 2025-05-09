ليبيا والسعودية تبحثان تنظيم رحلات الحج واستئناف الطيران المباشر

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عبد العزيز الدعيلج، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات المتعلقة بتنظيم رحلات الخطوط الجوية الإفريقية خلال موسم الحج، حيث شدد الوزير الشهوبي على أهمية إعادة جدولة رحلات العودة بما يضمن انسيابية الحركة ويخفف الضغط على المطارات.

كما تناول اللقاء إمكانية استئناف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى المطارات الليبية، إذ تقرر أن يقوم وفد فني سعودي بزيارة إلى طرابلس الأسبوع المقبل لإجراء جولة ميدانية وتقييم الأوضاع الفنية والأمنية تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وتتمتع العلاقات الليبية السعودية بطابع تعاوني يشمل عدداً من المجالات، لا سيما في قطاعي الطيران والنقل الجوي، حيث سعت الدولتان خلال السنوات الماضية إلى تعزيز التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح المسافرين ويسهّل حركة الحجاج والمعتمرين الليبيين.

وعلى الرغم من توقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى المطارات الليبية منذ عام 2014 بسبب الظروف الأمنية، فإن الاتصالات الفنية بين الجهات المختصة في البلدين لم تنقطع، وشهدت فترات من التنسيق لتقييم إمكانية استئناف الرحلات وفقاً للمعايير الدولية للسلامة.

وتُعد المملكة العربية السعودية من الوجهات الأساسية للمسافرين الليبيين، خصوصاً خلال موسمي الحج والعمرة، ما يجعل تعزيز التعاون في مجال الطيران عاملاً حيوياً في تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء على الحجاج والمعتمرين.