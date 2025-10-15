ليبيا والسعودية تتجهان نحو «منتدى اقتصادي مشترك» مطلع 2026

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم بمقر الوزارة في طرابلس مع نبيل أبوزواي، الملحق التجاري لدى المملكة العربية السعودية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا و السعودية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة و المكتب التجاري التابع للسفارة الليبية في المملكة، حيث تمت مناقشة عدة آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وتطرق الاجتماع إلى جذب المستثمرين السعوديين للعمل في ليبيا، وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والشركات السعودية، مع ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية في ليبيا.

وأكد الحويج خلال الاجتماع على أهمية عقد منتدى اقتصادي ليبي – سعودي في ليبيا، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال الربع الأول من عام 2026.

ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الحويج بجهود الملحق التجاري ودوره الفعّال في تنشيط وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا و السعودية، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.