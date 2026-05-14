ليبيا والصين تبحثان إعادة فتح «خدمات قنصلية» في طرابلس

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية المعين لدى ليبيا ما شيوي ليانغ، وذلك بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا الحسن محمد رابحة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير الشراكة الثنائية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التعاون المستقبلي.

وتناول اللقاء مسألة إعادة افتتاح القسم القنصلي للسفارة الصينية في ليبيا، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين الليبيين على التأشيرات والخدمات القنصلية، وتعزيز التواصل بين الشعبين.

كما ناقش الطرفان متابعة الإجراءات المتعلقة بمذكرة تفاهم قيد الدراسة بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين من شرط التأشيرة، في إطار تسهيل الحركة الدبلوماسية وتعزيز التعاون الرسمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور السياسي بين ليبيا والصين، وتكثيف التنسيق في المحافل الدولية بما يعكس متانة العلاقات الثنائية ويدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.